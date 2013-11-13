В Ленобласти 15 июля ожидается до +25 градусов и местами грозы

Ночью 15 июля местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

В первый выходной день в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 15 июля местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах возможны грозы, ливни. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, местами до +17, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее синоптик Колесов рассказал петербуржцам о погоде на выходных.

Фото: pxhere; МЧС