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Синоптик рассказал петербуржцам о погоде на выходных
Сегодня, 11:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик рассказал петербуржцам о погоде на выходных

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Выходные дни в нашем регионе будут контрастными.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в регионе на этих выходных.

Выходные дни в нашем регионе будут контрастными.

Александр Колесов, синоптик

В субботу пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, а фон дневной температуры от +20 до +24 градусов. В воскресенье уже будет сухо и жарко. Температура воздуха днем повысится до +25…+28 градусов.

Но жаркая погода только на один день, так как в ночь на понедельник снова проходит атмосферный фронт с дождями, а за ним станет прохладнее. На следующей неделе сохранится влияние циклонов, будет больше дождей кратковременного характера и возврат температуры к +20 градусам.

Фото: Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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