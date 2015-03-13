Синоптик рассказал петербуржцам о погоде на выходных

Выходные дни в нашем регионе будут контрастными.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в регионе на этих выходных.

Выходные дни в нашем регионе будут контрастными. Александр Колесов, синоптик

В субботу пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, а фон дневной температуры от +20 до +24 градусов. В воскресенье уже будет сухо и жарко. Температура воздуха днем повысится до +25…+28 градусов.

Но жаркая погода только на один день, так как в ночь на понедельник снова проходит атмосферный фронт с дождями, а за ним станет прохладнее. На следующей неделе сохранится влияние циклонов, будет больше дождей кратковременного характера и возврат температуры к +20 градусам.

Фото: Piter.tv