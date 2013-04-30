В воскресенье Петербург окажется под влиянием гребня скандинавского антициклона

Жители города будут радоваться солнцу и весеннему теплу. Дождь не предвидится.

Сегодня, 18 апреля, Северная столица продолжит ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. В городе ожидается солнечная погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха превысит климатическую норму на 4-5 градусов и поднимется до +14...+16 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 772 мм рт. ст. Тем временем в Ленобласти потеплеет до +13...+18 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стал известен прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящее воскресенье.

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