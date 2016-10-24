Воздух в Ленобласти в воскресенье прогреется до +16 градусов

Атмосферное давление существенно не изменится.

Стал известен прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящее воскресенье, 18 апреля. Информацию приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в 47 регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер – северо-восточный, восточный – со скоростью в 2-7 метров в секунду ночью и 6-11 метров в секунду днём. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, местами до -5 градусов. Днём потеплеет до +11...+16 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.tv