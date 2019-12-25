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В воскресенье в Петербурге потеплеет, но дожди не прекратятся
Сегодня, 18:30
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В воскресенье в Петербурге потеплеет, но дожди не прекратятся

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Воздух прогреется до +19 градусов.

В воскресенье, 5 июня, в Петербурге ожидаются осадки. Иногда горожане будут видеть солнце. Погода будет напоминать сегодняшнюю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой  ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью будет прохладно. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Днем потеплеет на 9 градусов. Горожан порадуют +19 градусов тепла. Порывы северо-западного ветра будут достигать 6-11 м/с.

Ранее на Piter.tv: теплую погоду и грозу предсказали синоптики 5 июня в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, климат, погода, природа, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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