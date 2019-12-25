В воскресенье в Петербурге потеплеет, но дожди не прекратятся

Воздух прогреется до +19 градусов.

В воскресенье, 5 июня, в Петербурге ожидаются осадки. Иногда горожане будут видеть солнце. Погода будет напоминать сегодняшнюю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью будет прохладно. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. Днем потеплеет на 9 градусов. Горожан порадуют +19 градусов тепла. Порывы северо-западного ветра будут достигать 6-11 м/с.

Ранее на Piter.tv: теплую погоду и грозу предсказали синоптики 5 июня в Ленобласти.

Фото: Piter.tv