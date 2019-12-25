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Понедельник принесет в Петербург кратковременный дождь и тепло
Сегодня, 14:19
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Понедельник принесет в Петербург кратковременный дождь и тепло

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Воздух прогреется до +21 градуса.

В понедельник, 30 августа, в Петербурге ожидается пасмурная и теплая погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Небо затянет облаками, но периодически будет видно солнце. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +11...+13 градусов, но днем потеплеет до +19...+21 градусов. В темное время суток подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Днем он усилится до 9 метров в секунду. 

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Фото: Pexels

Теги: мчс, прогноз погоды, фгбу северо-западное угмс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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