Стало известно, когда ждать осенние заморозки в Петербурге

В первой половине сентября погода будет теплой.

Прохлада пришла в Петербурге еще в августе, но сильного похолодания пока не было. Синоптик Юрий Куткевич в беседе с "Невскими Новостями" рассказал, какой будет осень и когда придут заморозки в Северную столицу.

По его сведениям, в городе на Неве в первую половину сентября погода будет приятной для петербуржцев. Температурные показатели будут в пределах нормы. А вот в Ленобласти в этот период ночью можно будет ощутить низкие температуры до +5 градусов.

Средний показатель температуры воздуха в городе составит до +10 градусов. А во второй половине месяца придут заморозки.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам 1 сентября.

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