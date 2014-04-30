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Синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам 1 сентября
Сегодня, 8:10
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Синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам 1 сентября

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Выйти на праздничную линейку без зонтов и дождевиков не получится. Куртку тоже забывать не стоит.

В первый день сентября лето совсем покинет Северную столицу. Среда, 1 сентября,  не порадует горожан жарой и солнцем. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. 

Эксперт пообещал жителям Петербурга дождливую и прохладную погоду. Столбики термометров в этот день покажут +17 градусов. 

В Ленобласти тоже пройдут осадки и подует холодный ветер. Синоптик не рекомендует дома оставлять зонт и теплую одежду. 

Ранее на Piter.tv  сообщили, что в воскресенье в Петербурге будет тепло и дождливо.

Фото: Pexels

Теги: день знаний, погода, юрий варакин
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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