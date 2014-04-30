Синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам 1 сентября

Выйти на праздничную линейку без зонтов и дождевиков не получится. Куртку тоже забывать не стоит.

В первый день сентября лето совсем покинет Северную столицу. Среда, 1 сентября, не порадует горожан жарой и солнцем. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Эксперт пообещал жителям Петербурга дождливую и прохладную погоду. Столбики термометров в этот день покажут +17 градусов.

В Ленобласти тоже пройдут осадки и подует холодный ветер. Синоптик не рекомендует дома оставлять зонт и теплую одежду.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье в Петербурге будет тепло и дождливо.

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