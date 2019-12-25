В воскресенье в Петербурге будет тепло и дождливо

Воздух днем прогреется до +18…+20 градусов.

В воскресенье, 29 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью обойдется без существенных осадков, а вот днем пройдет кратковременный дождь. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха составит +12…+14 градусов. Днем в городе потеплеет до +18…+20. Ветер подует с востока, северо-востока ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет меняться мало.

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