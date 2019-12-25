Финские ученые рассказали о состоянии Балтийского моря

В День Балтийского моря, который ежегодно отмечается 27 августа, финские ученые рассказали, как изменилось состояние воды в море. Как оказалось, за последние 40 лет состояние Балтийского моря, а вместе с тем и Финского залива, значительно улучшилось. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
По словам ученых, во многом такая позитивная динамика связана с существенным уменьшением количества фосфора, сбрасываемого в воды. Однако есть области, в которых сдвига к лучшему нет, и даже наблюдается ухудшение ситуации.
Но по части Финского залива, как прибрежных вод, так и открытых, худшие времена позади.
Отметил старший исследователь Центра окружающей среды Сеппо Кнууттила
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Фото: pixabay.com
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