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Петербург стал одним из самых популярных маршрутов россиян этим летом
Сегодня, 13:44
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербург стал одним из самых популярных маршрутов россиян этим летом

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В Северную столицу туристы добираются как на самолете, так и на поезде.

Аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые популярные маршруты россиян этим летом. В тройку лидеров попал Петербург. В Северную столицу туристы добираются как на самолете, так и на поезде.

Так, авиарейс Москва-Петербург этим летом стал вторым по популярности после Москва-Сочи. По мнению экспертов, россияне стали переориентироваться с пляжного отдыха на экскурсионный. Это также связано с пандемией, из-за которой закрыли границы другие страны.

На поезде этим летом российские путешественники чаще ездили в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Однако безоговорочным лидером стали железнодорожные поездки из Москвы в Петербург и обратно.

Ранее были названы российские города, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры.

Фото: pixabay.com

Теги: рейтинг, туризм
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Дементьев Георгий
Сегодня 14:19

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