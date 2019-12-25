Петербург стал одним из самых популярных маршрутов россиян этим летом

В Северную столицу туристы добираются как на самолете, так и на поезде.

Аналитики сервиса OneTwoTrip назвали самые популярные маршруты россиян этим летом. В тройку лидеров попал Петербург. В Северную столицу туристы добираются как на самолете, так и на поезде.

Так, авиарейс Москва-Петербург этим летом стал вторым по популярности после Москва-Сочи. По мнению экспертов, россияне стали переориентироваться с пляжного отдыха на экскурсионный. Это также связано с пандемией, из-за которой закрыли границы другие страны.

На поезде этим летом российские путешественники чаще ездили в Москву, Петербург, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Однако безоговорочным лидером стали железнодорожные поездки из Москвы в Петербург и обратно.

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