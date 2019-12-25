Сегодня в Петербурге будет жарко и солнечно

Дождей в городе синоптики не обещают.

Сегодня, 3 июля, день будет солнечным и теплым. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

На погоду в городе окажет влияние периферия антициклона. Осадков в Северной столице не прогнозируют. Столбики термометров покажут +26...+28 градусов. Тем временем в Ленобласти воздух прогреется до +24...+29 градусов.

Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление поднимется до 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 3 и 4 июля. Например, в "Буквоеде" на Невском проспекте пройдет творческая встреча с писательницей Евгенией Лисенковой. А в "Севкабель Порту" пройдет новая тренировка на свежем воздухе.

Фото: pixabay