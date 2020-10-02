В субботу петербуржцам обещают солнце и теплую погоду

Столбики термометров покажут +13...+15 градусов. Подует южный ветер.

В субботу, 2 октября, в Петербург придет солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Жители Северной столицы увидят безоблачное небо благодаря стараниям обширного антициклона. Дождей в Петербурге быть не должно. Горожане смогут наконец насладиться теплом. Воздух прогреется до +13...+15 градусов. Подует южный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 772 рт. ст., что значительно выше нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти 2 октября потеплеет до +15 градусов.

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