В субботу температура воздуха в Петербурге будет ниже климатической нормы

День пройдет без дождей. Столбики термометров покажут +20...+22 гр.

На погоду в Северной столице 24 июля повлияет гребень антициклона. Суббота сможет стать самым холодным днем недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух прогреется до +20...+22 градусов. В Ленобласти термометры покажут +18...+23 градуса. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Дождей синоптики не обещают. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

С воскресенья в городе начнется потепление. Столбики термометров покажут от +24. до +31 градусов. Дождевые тучи будут обходить Петербург.

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