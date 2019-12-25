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В субботу температура воздуха в Петербурге будет ниже климатической нормы
Сегодня, 9:03
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В субботу температура воздуха в Петербурге будет ниже климатической нормы

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День пройдет без дождей. Столбики термометров покажут +20...+22 гр.

На погоду в Северной столице 24 июля повлияет гребень антициклона. Суббота сможет стать самым холодным днем недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Воздух прогреется до +20...+22 градусов. В Ленобласти термометры покажут +18...+23 градуса. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Дождей синоптики не обещают. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст., что выше нормы. 

С воскресенья в городе начнется потепление. Столбики термометров покажут от +24. до +31 градусов. Дождевые тучи будут обходить Петербург. 

Ранее на Piter.tv: что главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется жара. 

Фото: Pexels

Теги: леус, погода, прогноз погоды, фобос
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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