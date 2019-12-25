В субботу Петербург окажется в теплом секторе циклона

Воздух прогреется до +18...+20 градусов. Местами пройдут дожди.

В субботу, 11 сентября, в Петербурге ожидается теплая и дождливая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Небо города затянет облаками, местами можно будет наблюдать солнце. В некоторых районах пройдут осадки. Подует восточный ветер со скoростью 2-7 м/с. Температурный фон окажется на 1-2 градуса выше нормы. Жители Северной столицы смогут насладиться теплом и оставить осенние куртки дома. Столбики термометров покажут +18...+20 градусов. А в Ленобласти воздух прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что близко к норме.

Ранее на Piter.tv сообщили, что регулярное отопление в Петербурге включат не раньше конца месяца.

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