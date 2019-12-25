Эксперт: регулярное отопление в Петербурге включат не раньше конца месяца

Специалисты отмечают, что все еще не теряют надежду на бабье лето.

В среду, 8 сентября, рофессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин в интервью "КП-Петербург" рассказал, что раньше октября не следует ожидать регулярного отопления в жилых домах.

Новый циклон придет в город с понедельника, начнется постепенное похолодание. Днем столбики термометров будут показывать +15-17 градусов. В последние дни сентября похолодает по-настоящему.

Малинин обратил внимание, что, чтобы включить отопление, нужно дождаться, пока среднесуточная температура будет держаться ниже +8 градусов пять дней подряд.

Главный синоптик Александр Колесов также добавил, что пока надежда на бабье лето остается. Возможно, оно придет в октябре. Однако ситуация меняется каждый день.

Ранее мы писали, что Петербург попал в теплый сектор циклона 8 сентября.

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