Петербург попал в теплый сектор циклона 8 сентября

Сегодня температура воздуха на 1-2 градуса превысит норму.

В среду, 8 сентября, метеорологические условия в Петербурге будут формироваться под влиянием теплого сектора циклона. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в городе на 1-2 градуса превысит норму. Столбики термометров в Петербурге покажут +16…+18 градусов, в Ленобласти +14…+19. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

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Фото: Instagram / _marinet_tvardovscaya