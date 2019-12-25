Петербург стал лидером по числу ДТП с детьми на электросамокатах в 2021 году

В топ-3 также попали Краснодарский край и Татарстан.

За первые семь месяцев 2021 года больше всего ДТП с детьми на электросамокатах произошло в Петербурге. С января по июль в городе зафиксировали шесть таких происшествий, шесть детей пострадали. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ГУ МВД России.

В тройку лидеров по числу ДТП с детьми на электросамокатах в этом году также попали Краснодарский край и Татарстан. Там произошло по четыре подобных аварии, в которых пострадали 5 и 4 детей соответственно.

По данным МВД, всего с начала года в России случилось 38 ДТП с детьми на электросамокатах. В результате один ребенок погиб, еще 39 получили травмы различной степени тяжести.

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