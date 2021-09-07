Подростки на белых "Жигулях" протаранили ресторан в Горелово

По предварительной информации, молодые люди были либо пьяными, либо под веществами.

Рано утром 7 сентября в Горелово произошла авария, которую устроили двое подростков на белых "Жигулях". В сети появилось видео с моментом происшествия.

Свидетели ДТП рассказали, что сначала парни влетели в машину на парковке у ресторана в Горелово, а затем повредили вход в само заведение. После молодые люди скрылись с места ДТП, проехав через двойную сплошную на Аннинском шоссе.

По предварительной информации, подростки были либо пьяными, либо под веществами.

Ранее годовалого малыша заметили за рулем Infiniti на востоке КАД.

Видео: YouTube / Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село