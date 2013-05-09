Годовалого малыша заметили за рулем Infiniti на востоке КАД

Ребенок сидел на коленях у мужчины и "рулил".

Накануне петербургские автомобилисты заметили на востоке КАД необычного водителя. За рулем Infiniti сидел малыш, на вид годовалый. Видео опубликовал портал "Мегаполис".

По словам очевидцев, ребенок сидел на коленях у мужчины и "рулил" как минимум десять минут. Был ли в машине кто-то еще неизвестно – стекла были затонированы. Юный водитель со спутником ехал по крайней левой полосе внутреннего кольца КАД, перед съездом на дорогу в Янино.

Мнения комментаторов по этому поводу разделились. Одни назвали поступок мужчины безответственным, другие заявили, что во время пробки ничего страшного не произойдет.

Ранее петербуржец заставил мигранта сесть за руль вместо сына-подростка.

Видео: Telegram / "Мегаполис"