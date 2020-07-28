Небольшие дожди, облачность и теплая погода ожидаются в Петербурге в воскресенье

Под воздействием циклона с севера и антициклона с юга температурные показатели будут выше нормы на 2-3 градуса.

Сегодня, 10 октября, в Северной столице обещают облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди. Под влиянием циклона с севера и антициклона с юга в городе будет тепло. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Instagram.

Температурные показатели пока будут выше нормы на 2-3 градуса. Столбики термометров за окнами покажут +12...+14 в Петербурге и +10...+15 градусов в Ленобласти. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье в Ленобласти воздух прогреется до +15 градусов.

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