Петербуржцы могут рассчитывать на солнечную погоду 21 мая

Сегодня, 21 мая, гребень антициклона разгонит тучи над Петербургом. Временами жители будут видеть солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram.
Горожане могут оставить дома зонты. А вот куртки стоит все-таки надеть. Порывистый ветер не позволит насладиться теплом. Воздух прогреется до +13...+15 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.
В Ленобласти столбики термометров покажут +11...+16 градусов. В регионе подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.
Ранее на Piter.tv: синоптик Александр Колесов опроверг связь похолодания с цветением черёмухи.
Фото: Piter.tv
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