Синоптик Александр Колесов опроверг связь похолодания с цветением черёмухи

В Гидрометцентре пытались отследить даты цветения черёмухи и похолодания, но взаимосвязи между этими событиями не нашли.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объяснил, почему в городе не работает примета о том, что похолодание приходит с цветением черёмухи. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, черёмуха реагирует на любое, даже минимальное тепло и начинает активно цвести. Но так как в Петербург часто и неожиданно возвращаются холода, то эти периоды и попадают на цветение черемухи.

В первой декаде в прошлом году было днем +3…+8 гр., а во второй сразу +20…+27 гр. И тут зацветает всё подряд, что должно идти с интервалом друг за другом. Черемуха, сирень и каштан… Так что всё зависит от температуры а не наоборот Александр Колесов, синоптик

Александр Колесов добавил, что в Гидрометцентре пытались отследить даты цветения черёмухи и похолодания, но взаимосвязи между этими событиями не нашли.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погодной аномалии 17 мая.

Фото: Piter.tv