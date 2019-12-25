Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погодной аномалии 17 мая

Специалист заметил ее только сегодня.

Главный синоптик Петербурга Александра Колесов рассказал о погодной аномалии, которая произошла в Петербурге накануне, 17 мая. Температурные "пики" поменялись местами. Об этом заявил специалист в своем телеграм-канале.

Вчерашний день в Санкт-Петербурге очень интересный. Только сейчас обратили внимание, а вчера даже не заметил. В течение суток привычная температура воздуха поменялась местами. Александр Колесов

Самым теплым временем вторника оказалось начало ночи. Столбики термометров оказались на отметке +8,6 градуса. А вот середина дня удивила холодом, воздух прогрелся всего до +6,3 градусов.

Такое в Санкт-Петербурге очень редко бывает (надо еще поискать), чаще максимальная температура приходится на начало метеорологических суток, днем она тоже повышается, но ниже чем предыдущим вечером. Александр Колесов

Ранее на Piter.tv: Петербург 17 мая останется во власти холодного и влажного воздуха.

Фото: Piter.tv