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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погодной аномалии 17 мая
Сегодня, 9:39
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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погодной аномалии 17 мая

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Специалист заметил ее только сегодня.

Главный синоптик Петербурга Александра Колесов рассказал о погодной аномалии, которая произошла в Петербурге накануне, 17 мая. Температурные "пики" поменялись местами. Об этом заявил специалист в своем телеграм-канале. 

Вчерашний день в Санкт-Петербурге очень интересный. Только сейчас обратили внимание, а вчера даже не заметил. В течение суток привычная температура воздуха поменялась местами.

Александр Колесов

Самым теплым временем вторника оказалось начало ночи. Столбики термометров оказались на отметке +8,6 градуса. А вот середина дня удивила холодом, воздух прогрелся всего до +6,3 градусов. 

Такое в Санкт-Петербурге очень редко бывает (надо еще поискать), чаще максимальная температура приходится на начало метеорологических суток, днем она тоже повышается, но ниже чем предыдущим вечером.

Александр Колесов

Ранее на Piter.tv: Петербург 17 мая останется во власти холодного и влажного воздуха.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, аномалии, климат, природа, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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