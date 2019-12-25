Петербург 17 мая останется во власти холодного и влажного воздуха

Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди.

Во вторник, 17 мая, Петербург останется на периферии циклона, во власти холодного и влажного воздуха. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в Северной столице прогреется до +9..+11 градусов, по Ленобласти до +8..+13 градусов. Такие значения на 3-4° ниже климатической нормы. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с.

В среду дожди будут прекращаться и начнётся постепенное потепление. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов также отметил, что к концу недели в Петербург начнет приходить потепление.

Фото: Piter.tv