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Петербург 17 мая останется во власти холодного и влажного воздуха
Сегодня, 8:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 17 мая останется во власти холодного и влажного воздуха

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Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди.

Во вторник, 17 мая, Петербург останется на периферии циклона, во власти холодного и влажного воздуха. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в Северной столице прогреется до +9..+11 градусов, по Ленобласти до +8..+13 градусов. Такие значения на 3-4° ниже климатической нормы. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с.

В среду дожди будут прекращаться и начнётся постепенное потепление. Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов также отметил, что к концу недели в Петербург начнет приходить потепление. 

Фото: Piter.tv

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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