Ночь в Петербурге побила температурный рекорд 135-летней давности

Воздух в городе не опустился ниже +6,7 градуса, побит рекорд 1890 года.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о новых температурных рекордах. Минувшая ночь на 14 марта стала самой тёплой за всю историю наблюдений — температура в городе не опускалась ниже +6,7 градуса, что более чем вдвое превысило предыдущий рекорд (+2,6 градуса), установленный в 1890 году. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Колесов отметил, что вчерашний день также подтвердил ожидания: максимальная температура в городе достигла +12,1 градуса, а среднесуточная составила +7,2 градуса, превысив рекорд 2007 года (+4,9 градуса).

Синоптик обратил внимание на историческую параллель:

Представляете, как в позапрошлом веке было тепло в Санкт-Петербурге. Тогда в течение полумесяца в городе стояло такое тепло, ночные температуры все были положительные, что оно выбивается из общей картины не только ближайших лет, но и десятилетий. Процессы, подобные тому, что наблюдается у нас сегодня, повторялись и более века назад.

Сегодня, по прогнозу Колесова, максимальная и среднесуточная температура вновь побьют рекорды — это будет уже четвёртый день подряд перекрытия экстремумов в городе. Синоптик ожидает, что воздух прогреется до +14 градусов. Для сравнения: предыдущий рекорд для 14 марта был установлен в 2015 году (+10,6 градуса), а среднесуточный максимум зафиксирован в 1989 году (+4,1 градуса). Уже сейчас, утром, температура в Петербурге составляет +8…+9 градусов.