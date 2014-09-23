Температура 13 марта в Петербурге достигла рекордных +8,4 градусов

К 12:30 побит рекорд 2004 года.

В Петербурге 13 марта зарегистрировали очередной температурный рекорд. Столбик термометра к 12:30 показал +8,4 градусов, сообщил синоптик Александр Колесов.

Температура воздуха в Петербурге достигла +8,4 гр. и преодолела отметку прошлого экстремума температуры (+8,3 гр.) 2004 года. Но температура воздуха продолжает повышаться. Александр Колесов, синоптик

В частности, накануне максимальная температура составила +12,5 градусов. Был перекрыт рекорд 1921 года. А средний показатель для суток – +8 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что стало известно, когда в Петербурге отключат отопление. Отопительный сезон завершится тогда, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке в +8 градусов в течение пяти дней.

