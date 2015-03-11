В Петербурге 12 марта побит температурный рекорд 105-летней давности

Был перекрыт рекорд 1921 года, сразу более чем на 5 градусов.

В Петербурге 12 марта максимальная температура воздуха составила +12,5 градусов. Так, был перекрыт рекорд 1921 года, сразу более чем на 5 градусов, рассказал синоптик Александр Колесов.

Конечно, это очень большие разрывы между настоящим и предыдущим экстремумами дня, но и в середине марта 2015 года наблюдалось примерно такое, максимум температуры превышался сразу на 5-6 гр. Александр Колесов, синоптик

Хоть прошлой ночью столбик термометра показал +7 градусов, минимальная температура успела понизиться до +2,7 градусов и рекордной не стала. Так, средний показатель для суток – +8 градусов, теперь перекрыт предыдущий рекорд 1992 года.

Получается, что в Петербурге второй день подряд самые теплые сутки в истории города. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: погода в Петербурге может побить третий температурный рекорд в пятницу. Ожидается температура воздуха +10...+12 градусов.

Фото: Piter.TV