В Петербурге 12 марта побит температурный рекорд 105-летней давности

В Петербурге 12 марта максимальная температура воздуха составила +12,5 градусов. Так, был перекрыт рекорд 1921 года, сразу более чем на 5 градусов, рассказал синоптик Александр Колесов.
Конечно, это очень большие разрывы между настоящим и предыдущим экстремумами дня, но и в середине марта 2015 года наблюдалось примерно такое, максимум температуры превышался сразу на 5-6 гр.
Александр Колесов, синоптик
Хоть прошлой ночью столбик термометра показал +7 градусов, минимальная температура успела понизиться до +2,7 градусов и рекордной не стала. Так, средний показатель для суток – +8 градусов, теперь перекрыт предыдущий рекорд 1992 года.
Получается, что в Петербурге второй день подряд самые теплые сутки в истории города.
Александр Колесов, синоптик
