Погода в Петербурге может побить третий температурный рекорд в пятницу

Погода в Северной столице сегодня будет формироваться под влиянием северной части антициклона. Небо практически ясное, осадки отсутствуют. Такая ситуация приведет к значительному превышению средней температуры и обновлению нового, уже третьего подряд дневного рекорда тепла. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Ожидается температура воздуха +10...+12 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до +8...+13 радусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Давление незначительно снизится, достигнув отметки 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

