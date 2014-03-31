  1. Главная
Погода в Петербурге может побить третий температурный рекорд в пятницу
Сегодня, 8:10
Ожидается температура воздуха +10...+12 градусов.

Погода в Северной столице сегодня будет формироваться под влиянием северной части антициклона. Небо практически ясное, осадки отсутствуют. Такая ситуация приведет к значительному превышению средней температуры и обновлению нового, уже третьего подряд дневного рекорда тепла. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести". 

Ожидается температура воздуха +10...+12 градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до +8...+13 радусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. 

Давление незначительно снизится, достигнув отметки 760 мм рт. ст., что соответствует норме.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

