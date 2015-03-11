Стало известно, когда в Петербурге отключат отопление

Кроме того, специалисты могут перейти на периодическое протапливание.

Стало известно, когда в Петербурге планируется отключение отопления в жилых домах. Об этом рассказало издание "Бриф24" 13 марта, ссылаясь на городской комитет по энергетике.

Отопительный сезон в Северной столице завершится тогда, когда среднесуточная температура воздуха продержится на отметке в +8 градусов в течение пяти дней, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, специалисты могут перейти на периодическое протапливание.

Тем временем сегодняшняя погода в Петербурге может побить третий температурный рекорд подряд. Речь идет о показателях 11 и 12 марта: вчера, к примеру, максимальная температура составила +12,5 градусов. А средний показатель для суток был +8 градусов.

Ранее на Piter.TV: правительство Ленобласти разбирается с большими счетами за электроэнергию. Судя по словам местных жителей, январские и февральские показатели существенно превысили привычные.

Фото: pxhere