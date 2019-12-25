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Ночью 6 декабря синоптики прогнозируют самые крепкие морозы за 128 лет
Сегодня, 20:16
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Ночью 6 декабря синоптики прогнозируют самые крепкие морозы за 128 лет

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В Петербурге температура воздуха опустится до -22 градусов.

Из-за грядущего антициклона в Северной столице ночь на 6 декабря может стать самой холодной за последние 128 лет. С таким прогнозом выступил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своем YouTube-канале.

Минимальная температура воздуха в Петербурге составит -20...-22 градусов. Это ниже, чем в этот же день 128 лет назад - тогда столбики термометров показали -20,5 градусов. 

По словам синоптика, морозной будет и ночь на вторник. Но к среде обещают небольшое потепление на 5-6 градусов. Однако с четверга в городе вновь похолодает.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ближайшие дни в Ленобласти похолодает до -25 градусов.

Фото: Pexels

Теги: леус, морозы, петербург, похолодание, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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