Ночью 6 декабря синоптики прогнозируют самые крепкие морозы за 128 лет

В Петербурге температура воздуха опустится до -22 градусов.

Из-за грядущего антициклона в Северной столице ночь на 6 декабря может стать самой холодной за последние 128 лет. С таким прогнозом выступил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своем YouTube-канале.

Минимальная температура воздуха в Петербурге составит -20...-22 градусов. Это ниже, чем в этот же день 128 лет назад - тогда столбики термометров показали -20,5 градусов.

По словам синоптика, морозной будет и ночь на вторник. Но к среде обещают небольшое потепление на 5-6 градусов. Однако с четверга в городе вновь похолодает.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в ближайшие дни в Ленобласти похолодает до -25 градусов.

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