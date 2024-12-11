На выходных в Петербург придет облачная и сухая погода

В понедельник, 10 февраля, город остается под влиянием антициклона.

По словам ведущего специалиста центра "ФОБОС" Михаила Леуса, предстоящие выходные в Петербурге будут сопровождаться обширным барическим максимумом, который пришел с востока. Это обеспечит облачную, но сухую и спокойную погоду с аномально высоким атмосферным давлением.

Максимальные значения барометра ожидаются в пятницу, после чего начнется постепенное снижение давления. Возможно даже установление нового рекорда февральских показателей.

Пятница, 7 февраля: переменная облачность, без осадков. Дневная температура будет колебаться между 0 и -2 градусами. Юго-западный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление достигнет отметки 791 мм ртутного столба, что значительно превышает норму.

Суббота, 8 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночная температура опустится до -7...-9 градусов, днем будет -3...-5 градусов. Юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с. Давление начнет снижаться и составит 787 мм ртутного столба, оставаясь выше нормы.

Воскресенье, 9 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночь будет холодной с температурой -6...-8 градусов, днем -3...-5 градусов. Южный ветер со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит падение до 781 мм ртутного столба, все еще превышая норму.

Понедельник, 10 февраля: город остается под влиянием антициклона, поэтому осадки маловероятны. Ожидается холодная ночь с температурой около -10 градусов, дневная температура сохранит показатели предыдущих дней: -3...-5 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что давление в Петербурге поднялось до 790 миллиметров рт. ст.

Фото: Piter.TV