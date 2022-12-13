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Стало известно, какая погода ждет Петербург на следующей неделе
Сегодня, 12:44
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Стало известно, какая погода ждет Петербург на следующей неделе

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В  начале следующей недели воздух прогреется  до +17…+22 градусов.

Главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода ждет жителей Северной столицы на следующей неделе. Информацию он опубликовал в своем tg-канале.

По словам специалиста, в ближайшие четыре дня в городе на Неве будет прекрасная погода. До пятницы, 28 апреля, петербуржцы будут наслаждаться теплом и солнцем. В  начале следующей недели воздух прогреется  до +17…+22 градусов.

Синоптик также рассказал о лебедях, которые поселились на Финском заливе. Они могут не некоторое время задержатся в наших краях. Особи обитают  на всей акватории от Большой Ижоры до Лебяжьего.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Петербурге обещают солнце и +17 градусов тепла.

Фото: Pxhere

 

Теги: александр колесов, петербург, погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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