Стало известно, какая погода ждет Петербург на следующей неделе

В начале следующей недели воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Главный синоптик Петербурга рассказал, какая погода ждет жителей Северной столицы на следующей неделе. Информацию он опубликовал в своем tg-канале.

По словам специалиста, в ближайшие четыре дня в городе на Неве будет прекрасная погода. До пятницы, 28 апреля, петербуржцы будут наслаждаться теплом и солнцем. В начале следующей недели воздух прогреется до +17…+22 градусов.

Синоптик также рассказал о лебедях, которые поселились на Финском заливе. Они могут не некоторое время задержатся в наших краях. Особи обитают на всей акватории от Большой Ижоры до Лебяжьего.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье в Петербурге обещают солнце и +17 градусов тепла.

Фото: Pxhere