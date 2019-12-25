В Петербурге ожидается дождливая и теплая погода
Сегодня, 10:43
Метеорологические условия определяет теплый сектор обширного циклона.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на эту неделю. Начинается она с тепла: 12 мая в городе до +20 градусов, без осадков. Метеорологические условия определяет теплый сектор обширного циклона. 

В среду днем будет до +23 градусов, однако пройдут ливни с грозами, местами градом и шквалом. В четверг все летние явления сместятся на восток Ленинградской области. 

С 13 на 14 мая через Ленинградскую область проходит холодный атмосферный фронт, на котором и будут все эти летние грозовые явления. Похолодание за атмосферным фронтом кратковременное и относительное, так как температура воздуха днем все равно останется +12…+16 градусов. 

Александр Колесов, синоптик 

К выходным снова установится тепло, но также с дождями и грозами. 

Ранее на Piter.TV: названа дата окончания отопительного сезона в Петербурге. 

