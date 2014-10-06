К пятнице в Петербурге потеплеет, ожидаются дожди

Пока продолжается поступление теплого воздуха с запада.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. Пока продолжается поступление теплого воздуха с запада, и 20 октября, даже при облачности, будет очень тепло – до +7…+10 градусов. Также сегодня пройдут дожди.

С 21 октября синоптическую ситуацию в регионе начнет определять антициклон, и осадки прекратятся. Ночью станет прохладнее: 22 октября температура приблизится к 0 градусам.

Но во второй половине недели атмосферное давление начнет понижаться, и к нам с запада придут циклоны. Так что уже к пятнице значительно потеплеет, дожди пройдут, да и южный ветер усилится. Вот что практически не меняется, так это дневная температура воздуха. В течение всей недели она достаточно высокая в Петербурге, +7…+9 гр. Александр Колесов, синоптик

