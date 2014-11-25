Неделя в Петербурге будет теплой и облачной

По ночам температура составит +6…+8 градусов, днем до +12…+14 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. Будет достаточно тепло, много облаков, и подует южный ветер.

По ночам температура составит +6…+8 градусов, днем до +12…+14 градусов. Во второй половине недели, когда в регион придут дожди, станет прохладнее на 2-3 градуса. Пока Ленобласть находится в восточной части обширного циклона, в четверг на подходе новый циклон и атмосферный фронт.

А первые четыре дня октября были достаточно прохладными, температура сохранялась ниже нормы на 3 градуса.

Ранее мы рассказывали о том, что в понедельник в Петербурге будет тепло, но дождливо.

Фото: Piter.TV