Неделя в Петербурге будет теплой и облачной
Сегодня, 9:21
По ночам температура составит +6…+8 градусов, днем до +12…+14 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на текущую неделю. Будет достаточно тепло, много облаков, и подует южный ветер. 

По ночам температура составит +6…+8 градусов, днем до +12…+14 градусов. Во второй половине недели, когда в регион придут дожди, станет прохладнее на 2-3 градуса. Пока Ленобласть находится в восточной части обширного циклона, в четверг на подходе новый циклон и атмосферный фронт. 

А первые четыре дня октября были достаточно прохладными, температура сохранялась ниже нормы на 3 градуса. 

Ранее мы рассказывали о том, что в понедельник в Петербурге будет тепло, но дождливо. 

Фото: Piter.TV 

