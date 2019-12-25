В понедельник в Петербурге будет тепло, но дождливо

Воздух прогреется до температуры +12...+14°C.

Сегодня Северная столица вновь окажется под воздействием атмосферного фронта, связанного с циклоном, расположившимся над акваторией Балтики. Обширные массивы облаков принесут небольшие осадки в виде дождя, одновременно обеспечив регион сравнительно тёплым воздухом, благодаря чему дневная температура окажется чуть выше обычных значений последних лет. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до температуры +12...+14°C, в Ленобласти диапазон температур составит от +10 до +15°C.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление достигнет отметки 763 мм рт. ст., превысив норму.

Фото: Piter.TV