  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В понедельник в Петербурге будет тепло, но дождливо
Сегодня, 8:08
113
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В понедельник в Петербурге будет тепло, но дождливо

0 0

Воздух прогреется до температуры +12...+14°C.

Сегодня Северная столица вновь окажется под воздействием атмосферного фронта, связанного с циклоном, расположившимся над акваторией Балтики. Обширные массивы облаков принесут небольшие осадки в виде дождя, одновременно обеспечив регион сравнительно тёплым воздухом, благодаря чему дневная температура окажется чуть выше обычных значений последних лет.  Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до температуры +12...+14°C, в Ленобласти диапазон температур составит от +10 до +15°C. 

Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление  достигнет отметки 763 мм рт. ст., превысив норму.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии