Стало известно, придет ли тепло в Петербург на следующей неделе

Горожане наконец смогут погреться под июньским солнцем.

Специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, какую погоду ждать петербуржцам на следующей неделе. По прогнозам синоптика, в город на Неве наконец придет тепло.

В понедельник антициклон не позволит воздуху сильно прогреться. Температура воздуха составит +17...+19 градусов. День будет сухим, но прохладным.

Во вторник в Северной столице горожане смогут насладиться +20...+22 градусами. Осадков быть не должно. Среда станет самым жарким днем недели. Столбики термометров покажут +24...+26 градусов. Подпортит день дождь, который пройдет в некоторых районах региона.

Холодный фронт придет в Петербург в четверг. В городе прогремят грозы, синоптик предупредил о ливне. Похолодает в этот день до +19 градусов. В пятницу жители отдохнут от непогоды, день будет сухим и теплым. Но в выходные непогода изменит планы горожан, которые захотят после рабочей недели провести время на природе.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти неделя начнется потепления.

Фото: Piter.tv