Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе

Температура воздуха будет оставаться на уровне +20...+22 градусов, по ночам столбики термометров будут показывать не более +12...+14 градусов.

В Петербурге на этой неделе будет прохладно и пасмурно. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.

По словам специалиста, влияние юго-восточной периферии циклона принесло в Северную столицу похолодание. Температура воздуха будет оставаться на уровне +20...+22 градусов, по ночам столбики термометров будут показывать не более +12...+14 градусов. Сегодня, 10 июня, небо затянет облаками. Подует свежий ветер со скоростью 7-12 м/с.

Во второй половине недели начнет повышаться атмосферное давление. Ожидаются кратковременные дожди.

К следующим выходным ещё посмотрим, может, там уже и без дождей будет. А вот в праздничный день 12 июня вроде и хорошая погода, но кратковременный дождь всё же местами пройдет. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что под Петербургом зацвели болота.

Фото: Pxhere