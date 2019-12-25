Под Петербургом зацвели болота

Растения не только радуют глаз, но и помогают определить безопасные места для прогулок.

Под Петербургом зацветают болота, что не только радует глаз, но и помогает определить безопасные места для прогулок. Об этом рассказали в Telegram-канале "Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО".

Пушистые облачка пушицы — верный признак того, что в лесу находится болото. Также на краях болот можно увидеть цветущие кусты черники и голубики и почувствовать аромат багульника. Однако следует быть осторожными, так как долгое пребывание среди зарослей последнего может вызвать головную боль и другие неприятные ощущения.

При продвижении вглубь сфагнового болота можно заметить розовые пятна: крупные и высокие — это цветы подбела, а чуть выше — цветы клюквы. Широкие листья морошки, увенчанные белым цветком, большие белые цветы вахты трехлистной и белокрыльника также привлекают внимание и предупреждают о том, что дальше идти не стоит.

Ранее экологи напомнили петербуржцам, почему нельзя подбирать слетков на улице.

Фото: Pxhere; Telegram / Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО