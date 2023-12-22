Петербуржцев предупредили о цветении ядовитого багульника на болотах Ленобласти

Ветки, листья и, особенно, цветки, пыльца и семена багульника обладают резким, специфическим одурманивающим запахом, который оказывает негативное воздействие на нервную систему.

Багульник болотный начал цвести на болотах в Ленинградской области. Однако, несмотря на то, что это растение обладает лекарственными свойствами, его следует избегать, предупреждает биолог Павел Глазков. Об этом пишет spb.aif.ru.

Ветки, листья и, особенно, цветки, пыльца и семена багульника обладают резким, специфическим одурманивающим запахом, который оказывает негативное воздействие на нервную систему и обладает отравляющим действием. Если провести много времени на болоте во время цветения багульника, можно почувствовать головокружение и головную боль. Дурманящая сила багульника усиливается в жаркую солнечную погоду.

Поэтому во время цветения растения важно держаться от него подальше. Если же избежать контакта не удалось, не стоит задерживаться рядом с этим специфическим растением.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков