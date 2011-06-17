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Юрий Куткевич: в День города циклон принесет в Петербург дождевые тучи
Сегодня, 16:45
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Юрий Куткевич: в День города циклон принесет в Петербург дождевые тучи

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Но начало недели будет теплым и солнечным.

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, какая погода будет в Северной столице в День города. По прогнозам эксперта, 27 мая, регион окажется под властью циклона. Об этом сообщили "Невские Новости". 

Ночью градусник за окном покажет +5...+7 градусов. Днем потеплеет до +13...+15 градусов. Вечером жителей немного напугает дождь. 

Кроме того, синоптик подчеркнул, что начало недели будет теплым и солнечным. Немного подпортит идиллию ветер. 

Ранее на Piter.tv стало известно, что в Ленобласти в понедельник потеплеет до +18 градусов.

Фото: Pexels

Теги: 27 мая, день города, климат, погода, природа, прогноз, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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