Юрий Куткевич: в День города циклон принесет в Петербург дождевые тучи

Но начало недели будет теплым и солнечным.

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, какая погода будет в Северной столице в День города. По прогнозам эксперта, 27 мая, регион окажется под властью циклона. Об этом сообщили "Невские Новости".

Ночью градусник за окном покажет +5...+7 градусов. Днем потеплеет до +13...+15 градусов. Вечером жителей немного напугает дождь.

Кроме того, синоптик подчеркнул, что начало недели будет теплым и солнечным. Немного подпортит идиллию ветер.

Ранее на Piter.tv стало известно, что в Ленобласти в понедельник потеплеет до +18 градусов.

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