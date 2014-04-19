В Петербург во вторник придёт потепление до -4 градусов

Синоптики обещают переменную облачность без осадков, но предупреждают о гололедице.

Во вторник, 24 февраля, в Петербурге и Ленинградской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздух днем прогреется до -4 градусов в городе и до -2 в регионах. Однако ночи останутся морозными, а на дорогах сохранится гололедица, предупреждают синоптики.

В Северной столице переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер восточных направлений слабый. Ночью температура воздуха опустится до -10…-12 градусов, местами до -15…-17. Днем столбики термометров покажут -4…-6 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах местами гололедица.

В 47 регионе также переменная облачность, без существенных осадков. Местами возможны туман и изморозь. Ветер восточных направлений слабый. Ночная температура составит -10…-15 градусов, местами до -20. Днем ожидается -2…-7 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах гололедица.

Ранее Piter.TV сообщал, что Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 15 лет.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")