В Петербурге воздух прогреется до +19 градусов 16 сентября

В Петербурге и Ленинградской области медленно, но верно начинает подступать настоящая осень. В городе температура не поднимется выше 19 градусов.

В субботу, 16 сентября, погода в Ленинградской области будет формироваться в противоборстве двух атмосферных вихрей: солнечного антициклона с юга и дождливого циклонического вихря с севера. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в таком случае петербуржцам, ленинградцам и гостям региона стоит ожидать облачную с прояснениями погоду, в основном без осадков, хотя на севере могут пройти большие дожди.

Температура воздуха +17…+19 градусов, по области +15…+20 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 17 сентября, в Петербурге будет ветрено, а возбух прогреется до +20 градусов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 14 сентября выпало 26% от месячной нормы осадков.

Фото: Piter.TV

