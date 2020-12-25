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В Петербурге 14 сентября выпало 26% от месячной нормы осадков
Сегодня, 22:10
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В Петербурге 14 сентября выпало 26% от месячной нормы осадков

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17 мм дождя в Северную столицу принес холодный фронт.

Сегодня, 14 сентября, в Петербурге выпало 26% от месячной нормы осадков. Об этом рассказал синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

17 мм дождя в Северную столицу принес холодный фронт. 

В Ленобласти осадков было больше. Тройку "дождливых" открывает Выборг, где в осадкомеры метеорологов попало 29 мм небесной влаги, что составляет 43% от положенного по климату за сентябрь. Следующие – Озерки с результатом 35 мм дождя. Это больше половины от месячной нормы. Замыкает рекордсменов Сосново. Там выпало 37 мм, что тоже больше половины от нормы сентября.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга 14 сентября уже выпало до 23 мм осадков.

Фото: Телеграм / Погода от шефа. Михаил Леус

Теги: выпавшие осадки, дождь в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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