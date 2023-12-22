В Петербурге прогремела апрельская гроза

В социальных сетях петербуржцы рассказали, что звуки природного явления их испугали.

В Петербурге вечером 22 апреля прогремела весенняя гроза. Кроме того, прошел дождь, о чем и предупреждали ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В социальных сетях петербуржцы рассказали, что звуки природного явления их испугали. В частности, речь идет о жителях юга города.

Вместе с дождями в город на Неве вернулось тепло, отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Сегодня днем столбики термометров показывали +10 градусов. Однако с юга Ленобласти к вечеру пришел холодный атмосферный фронт, который и стал причиной грозы.

Помимо этого, по словам специалиста, в ночь с 23 на 24 апреля ожидается небольшой снег.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 23 апреля ожидаются осадки и до +9 градусов.

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