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"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Петербурге до 1 августа из-за грозы
Сегодня, 19:24
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"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Петербурге до 1 августа из-за грозы

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Гроза ожидается завтра с 11:00 до 21:00.

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

По данным Росгидрометцентра, с 11:00 до 21:00 в четверг, 1 августа, на территории Северной столицы ожидается гроза. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.

Пресс-служба Смольного

"Желтый" уровень погодной опасности был объявлен на 31 июля в связи с дождями и ливнями. Температура воздуха в Петербурге начала понижаться еще 29 июля.

Фото: Piter.TV

Теги: гроза в петербурге, желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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