"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Петербурге до 1 августа из-за грозы

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
По данным Росгидрометцентра, с 11:00 до 21:00 в четверг, 1 августа, на территории Северной столицы ожидается гроза.
Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.
Пресс-служба Смольного
"Желтый" уровень погодной опасности был объявлен на 31 июля в связи с дождями и ливнями. Температура воздуха в Петербурге начала понижаться еще 29 июля.
Фото: Piter.TV
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