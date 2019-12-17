"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Петербурге до 1 августа из-за грозы

Гроза ожидается завтра с 11:00 до 21:00.

В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По данным Росгидрометцентра, с 11:00 до 21:00 в четверг, 1 августа, на территории Северной столицы ожидается гроза.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам. Пресс-служба Смольного

"Желтый" уровень погодной опасности был объявлен на 31 июля в связи с дождями и ливнями. Температура воздуха в Петербурге начала понижаться еще 29 июля.

Фото: Piter.TV