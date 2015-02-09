К Петербургу надвигается гроза

Гроза ожидается вечером 26 июля.

В МЧС России жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 июля в Санкт-Петербурге местами ожидается гроза. Пресс-служба МЧС России

Ранее в городе на Неве в пятницу был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за жары. Воздух сегодня прогрелся до +30 градусов.

Спасатели напомнили петербуржцам о важности соблюдения питьевого режима. Желательно выпивать около 2 литров жидкости, включая суп, чай и другие напитки, исключая сладкую газировку.

Фото: Piter.TV