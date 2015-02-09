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К Петербургу надвигается гроза
Сегодня, 19:26
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К Петербургу надвигается гроза

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Гроза ожидается вечером 26 июля.

В МЧС России жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 июля в Санкт-Петербурге местами ожидается гроза.

Пресс-служба МЧС России 

Ранее в городе на Неве в пятницу был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за жары. Воздух сегодня прогрелся до +30 градусов. 

Спасатели напомнили петербуржцам о важности соблюдения питьевого режима. Желательно выпивать около 2 литров жидкости, включая суп, чай и другие напитки, исключая сладкую газировку.

Фото: Piter.TV

Теги: гроза в петербурге, желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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