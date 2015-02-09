К Петербургу надвигается гроза

В МЧС России жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий.
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 26 июля в Санкт-Петербурге местами ожидается гроза.
Пресс-служба МЧС России
Ранее в городе на Неве в пятницу был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за жары. Воздух сегодня прогрелся до +30 градусов.
Спасатели напомнили петербуржцам о важности соблюдения питьевого режима. Желательно выпивать около 2 литров жидкости, включая суп, чай и другие напитки, исключая сладкую газировку.
Фото: Piter.TV
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