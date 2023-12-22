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В Санкт-Петербурге 22 апреля будут греметь грозы
Сегодня, 17:05
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В Санкт-Петербурге 22 апреля будут греметь грозы

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Синоптик Александр Колесов отметил, что погода на этой неделе будет переменчива.

Сегодня, 22 апреля, в Петербурге прогремят грозы и пройдут ливни. Об этом жителей предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает:  22 апреля  в Санкт-Петербурге ожидаются ливни и грозы.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Синоптик Александр Колесов отметил, что погода на этой неделе будет переменчива. Петербург будут накрывать дожди и снегопады, в середине недели обещают потепление до +10 градусов. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти 23 апреля ожидаются осадки и до +9 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: грозы, ливни, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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