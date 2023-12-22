Синоптик Колесов рассказал о погоде на этой неделе

Погода на этой неделе будет очень переменчива.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что второй циклон из наметившейся серии южных циклонов подходит к Ленобласти. Осадки в виде снега уходят в Прибалтику и в Финляндию. В городе на Неве теперь будут идти дожди, вернется тепло. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.

Ленинградская область уже попала в теплый сектор циклона, поэтому, хотя облаков и дождей много, но температура воздуха сегодня будет высокой. В Тихвине уже утром +11 градусов, а днем на востоке области будет выше +15…+18 градусов. Александр Колесов, синоптик

В Северной столице сегодня тоже будет тепло. Днем столбики термометров покажут +10 градусов. Не стоит оставлять дома зонты и дождевики, синоптик предупредил о дожде. Вечером с юга Ленобласти придет холодный атмосферный фронт, так что еще местами прогремят грозы.

Погода на этой неделе очень переменчива, уйдет один циклон, а уже следующий к 25-26 апреля хочет подняться к нам с юга. Там опять дожди, но зато придет потепление и +10 градусов должно быть нормой для дневной температуры. Александр Колесов, синоптик

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Фото: Piter.tv